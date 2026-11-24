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पहले गुड सेमेरिटन यानी नेक इंसान योजना के नाम से संचालित यह योजना अब राहवीर योजना के नाम से चल रही है। इसमें आवेदन की संख्या बेहद कम है। सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार जिले में प्रति वर्ष 25 से 30 लोगों की सूचना पुलिस विभाग को दी जाती है, जो घायल को गोल्डन आवर में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अब तक मात्र आठ व्यक्ति ही है, जो राहवीर योजना के लिए चयनित हो सके हैं। जबकि अन्य विभागों की प्रक्रिया के बीच फाइलों में कैद हैं। संवादकठिन पात्रता शर्तें, प्रक्रिया भी अस्पष्टसड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले राहवीरों को पुरस्कार देने की योजना की पात्रता शर्तें काफी कठिन हैं। योजना के तहत दुर्घटना के एक घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाना अनिवार्य है। साथ ही घायल की बड़ी सर्जरी हुई हो, कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहा हो या दिमाग अथवा रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो। उपचार के दौरान घायल की मृत्यु होने पर भी पात्रता का प्रावधान है। एसओपी नहीं होने से पात्रता की जांच, प्रस्ताव तैयार करने और जिला अप्रेजल कमेटी तक भेजने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।राहवीर चयन में अहम भूमिका किसकीसड़क हादसे में घायल होने वाले व्यक्ति को गोल्डेन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीर का चयन करने में किसकी अहम भूमिका होती है, इसकी ही जानकारी नहीं है। सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सहायता करने वाले व्यक्ति की सूचना चिकित्सक की तरफ से पुलिस को भेजी जाती है। इसके बाद वहां से व्यक्ति की जानकारी एकत्रित कर फाइल तैयार की जाती है, जिसे जिला स्तरीय समिति के पास प्रस्तावित किया जाता है। डिप्टी सीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि राहवीर के चयन में एनएचएआई व पुलिस प्रशासन का रोल अहम होता है। उनके द्वारा ही राहवीर की डिटेल संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाता है। वहीं एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर आलोक सिंह का कहना है कि घायल की मदद करने वाले की जानकारी पुलिस प्रशासन के पास होती है। इसमें एनएचएआई कोई भूमिका नहीं होती है।हर साल होती है 500 मार्ग दुर्घटनाएंजिले में हर साल 500 सड़क दुर्घटनाएं होती है। वर्ष 2023 की बात करें तो 636 सड़क दुर्घटनाओं में 331 की मौत हुई, जबकि 510 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं वर्ष 2024 में 591 सड़क दुर्घटना, 339 मौत व 512 लोग घायल हुए। वर्ष 2025 में हुई 668 सड़क दुर्घटनाओं में 392 मौत, 375 घायल व वर्ष 2026 में अक्तूबर तक 583 सड़क हादसे हो चुके हैं। इसमें 314 लोग जान गंवा चुके है और 482 लोग गंभीर रूप से घायल हुए है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।बयान-जिले में गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 25 से 30 होती है। इनकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। अब तक आठ राहवीर चयनित हुए हैं। इनकी चयन प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन व एनएचएआई की अहम भूमिका होती है।- डॉ. अशोक कुमार, डिप्टी सीएमओ, सड़क सुरक्षा समितिअस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस डॉक्टर से सत्यापन कर व्यक्ति का नाम, संपर्क, घटना का स्थान-समय और मदद का विवरण लेते हुए आधिकारिक पावती जारी करती है। साथ ही उसकी प्रति जिला मूल्यांकन समिति को भेजती है। अब तक पीएम राहत योजना के तहत 42 व राहवीर योजना के तहत आठ का नाम चयनित हो चुका है।- विनय कुमार सिंह, सीओ, यातायात