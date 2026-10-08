रणजी ट्रॉफी : मुरादाबाद के आर्यन बने यूपी टीम के कप्तान

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ग्रीनपार्क में करीब एक सप्ताह चले अभ्यास शिविर के बाद टीम को अंतिम रूप दिया गया। ज्ञानेंद्र पांडेय और राहुल सप्रू के मार्गदर्शन में टीम इस बार मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है। लीग चरण में यूपी टीम सात मुकाबले खेलेगी जिनमें तीन मैच ग्रीनपार्क स्टेडियम में होंगे। रणजी टीम में लखनऊ के जीशान अंसारी नेे चार साल बाद वापसी की है। उन्होंने अपना आखिरी रणजी मुकाबला 2020 में कानपुर में तमिलनाडु के खिलाफ खेला था।रणजी टीम में इस बार भी कानपुर के किसी खिलाड़ी को स्थान नहीं मिला। कैंप में शामिल आदर्श सिंह भी टीम में स्थान बनाने में नाकाम रहे। पहले चरण में 18 से 21 अक्तूबर तक ग्रीनपार्क में गोवा से मुकाबला होगा। इसके बाद 26 से 29 अक्तूबर तक पुडुचेरी में मैच खेला जाएगा। दो से पांच नवंबर तक ग्रीनपार्क में बड़ौदा के खिलाफ मुकाबले के साथ पहले चरण का समापन होगा। दूसरे चरण में 17 से 21 जनवरी तक इंदौर में मध्य प्रदेश, 24 से 27 जनवरी तक ग्रीनपार्क में जम्मू-कश्मीर और एक से चार फरवरी तक नागपुर में विदर्भ के खिलाफ मैच होगा।चयनित टीमआर्यन जुयाल (मुरादाबाद), रिंकू सिंह (अलीगढ़), करन शर्मा, अभिषेक गोस्वामी, आराध्य यादव, माधव कौशिक, सिद्धार्थ यादव (गाजियाबाद), आदित्य शर्मा (बिजनौर), प्रशांतवीर (रायबरेली), कार्तिक यादव (फतेहपुर), जीशान अंसारी (लखनऊ), वंश चौधरी (सहारनपुर), यश दयाल, अभिनंदन सिंह (प्रतापगढ़), प्रियम गर्ग (मेरठ), कार्तिक त्यागी (बागपत) टीम में हैं।आईपीएल के अभिनंदन और टीम इंडिया के नेट गेंदबाज वंश को भी मौकाआईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू के तेज गेंदबाज अभिनंदन सिंह और भारतीय बल्लेबाजों को नेट्स में परेशान करने वाले ऑफ स्पिनर वंश चौधरी पहली बार यूपी की रणजी टीम में शामिल किए गए हैं। बुधवार को घोषित 16 सदस्यीय टीम में दोनों नए चेहरों को जगह मिली है। खास बात यह है कि दोनों ने अब तक कोई बोर्ड ट्रॉफी मैच नहीं खेला है। प्रतापगढ़ के 29 वर्षीय अभिनंदन ने आईपीएल में आरसीबी की ओर से तीन मैच खेले। सहारनपुर के वंश भारत-अफगानिस्तान सीरीज में नेट गेंदबाज रहे और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उनके प्रदर्शन की कोच गौतम गंभीर ने भी सराहना की थी।