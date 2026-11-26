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टीम की कमान सहारनपुर के अयान अकरम को सौंपी गई है। युवराज सिंह तोमर और देवांश चौधरी को विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। राहुल सिंह बल्लेबाज हैं और पूर्व क्रिकेटर शशिकांत खांडेकर की देखरेख में अभ्यास करते हैं। वह केसीए से संबद्ध खांडेकर क्रिकेट अकादमी से मुकाबले खेलते हैं। विज्ञापन



सहारनपुर से अनमोल नौशरान, गाजियाबाद से शांतनु सिंह, भावी शर्मा, देवांश चौधरी, आयुष अग्रवाल और निहित, प्रयागराज से आदित्य राज तिवारी व अनुवेंद्र यादव, अलीगढ़ से माधव वशिष्ठ, मुरादाबाद से यश व्यास, गौतम बुद्ध नगर से युवराज सिंह तोमर, कुशीनगर से पवन सिंह, जौनपुर से शशांक यादव, शामली से आशीष बालियान, मेरठ से आर्यन त्यागी को टीम में चुना गया है। टीम की कमान सहारनपुर के अयान अकरम को सौंपी गई है। युवराज सिंह तोमर और देवांश चौधरी को विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। राहुल सिंह बल्लेबाज हैं और पूर्व क्रिकेटर शशिकांत खांडेकर की देखरेख में अभ्यास करते हैं। वह केसीए से संबद्ध खांडेकर क्रिकेट अकादमी से मुकाबले खेलते हैं।सहारनपुर से अनमोल नौशरान, गाजियाबाद से शांतनु सिंह, भावी शर्मा, देवांश चौधरी, आयुष अग्रवाल और निहित, प्रयागराज से आदित्य राज तिवारी व अनुवेंद्र यादव, अलीगढ़ से माधव वशिष्ठ, मुरादाबाद से यश व्यास, गौतम बुद्ध नगर से युवराज सिंह तोमर, कुशीनगर से पवन सिंह, जौनपुर से शशांक यादव, शामली से आशीष बालियान, मेरठ से आर्यन त्यागी को टीम में चुना गया है।

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कानपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से आयोजित होने वाली कूच बिहार ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। 18 सदस्यीय टीम में कानपुर के राहुल सिंह व मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले व कानपुर में रहकर अभ्यास करने वाले जय तिवारी को भी जगह मिली है।