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कंचौसी-झींझक मार्ग के 12 किलोमीटर हिस्से का एक करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण कराया जा रहा है। इसके तहत कंचौसी-झींझक मोड़ से कंचौसी तक गिट्टी और डामर डालकर सड़क बनाई जा रही है। सोमवार को सीएचसी से झींझक-कंचौसी मोड़ तक 800 मीटर सड़क की एक पट्टी का निर्माण कराया गया था।मंगलवार सुबह ही कई स्थानों पर गिट्टी उखड़ने लगी। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद खराब हिस्से को दोबारा बनवाने के निर्देश दिए गए। सहायक अभियंता शिवम पाल ने बताया कि जहां सड़क खराब हुई थी, वहां नया निर्माण कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत दोबारा से निर्माण का काम शुरू करा दिया गया है।