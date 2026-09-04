Kanpur News: दो दिन तक बूंदाबांदी, फिर तेज बारिश के आसार

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मध्य प्रदेश के उत्तरी और प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह चौतरफा नमी आकर यहां जमा हो रही है। इससे घने बादल और बारिश बनी हुई है। डॉ. सिंह ने बताया कि इसी वजह से बुंदेलखंड क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है। केंद्र के एक सप्ताह के पूर्वानुमान में ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कानपुर परिक्षेत्र से मानसून की वापसी सितंबर के आखिरी सप्ताह के अंतिम दिनों में होने की संभावना है।कानपुर परिक्षेत्र में दिन भर रह-रहकर रिमझिम बारिश होती रही। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक 29.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही अधिकतम तापमान सामान्य 32.4 डिग्री से 3.8 कम रहा। वहीं बादल छाए रहने की वजह से रात का न्यूनतम तापमान सामान्य 24.4 डिग्री से 0.3 डिग्री अधिक रहा।