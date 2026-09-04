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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Possibility of light rain for two days, followed by heavy rain.

Kanpur News: दो दिन तक बूंदाबांदी, फिर तेज बारिश के आसार

Fri, 04 Sep 2026 02:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:26 AM IST
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Possibility of light rain for two days, followed by heavy rain.
कानपुर। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान है कि बादल एक सप्ताह तक ऐसे ही बने रहेंगे। कानपुर परिक्षेत्र में आने वाले दो दिनों में बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके बाद फिर तेज बारिश की संभावना है। प्रदेश के एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र प्रभारी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आठ सितंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके बाद बारिश घटना शुरू होगी।
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मध्य प्रदेश के उत्तरी और प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह चौतरफा नमी आकर यहां जमा हो रही है। इससे घने बादल और बारिश बनी हुई है। डॉ. सिंह ने बताया कि इसी वजह से बुंदेलखंड क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है। केंद्र के एक सप्ताह के पूर्वानुमान में ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कानपुर परिक्षेत्र से मानसून की वापसी सितंबर के आखिरी सप्ताह के अंतिम दिनों में होने की संभावना है।
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कानपुर परिक्षेत्र में दिन भर रह-रहकर रिमझिम बारिश होती रही। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक 29.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही अधिकतम तापमान सामान्य 32.4 डिग्री से 3.8 कम रहा। वहीं बादल छाए रहने की वजह से रात का न्यूनतम तापमान सामान्य 24.4 डिग्री से 0.3 डिग्री अधिक रहा।
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