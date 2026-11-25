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मंगलवार को ग्रीनपार्क में शुरू हुए इस कैंप में कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ और आगरा समेत प्रदेश के 20 से अधिक जिलों खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। चयनित 30 खिलाड़ियों को 15-15 की दो टीमों में बांटकर टी-20 मुकाबले कराए जा रहे हैं। इन मैचों में खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन का आकलन किया जा रहा है। कोच मोहम्मद आमिर और कपिल पांडेय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं। विज्ञापन



मोहम्मद आमिर ने बताया कि इस बार स्टेट ट्रॉफी टी-20 प्रारूप में आयोजित होनी है। ऐसे में खिलाड़ियों की वास्तविक क्षमतता और इस प्रारूप के अनुरूप प्रदर्शन परखने के लिए अभ्यास के बजाय प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबले कराए जा रहे हैं। 26 नवंबर तक होने वाले मैचों में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यूपी की टीम में जगह मिलेगी। मंगलवार को ग्रीनपार्क में शुरू हुए इस कैंप में कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ और आगरा समेत प्रदेश के 20 से अधिक जिलों खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। चयनित 30 खिलाड़ियों को 15-15 की दो टीमों में बांटकर टी-20 मुकाबले कराए जा रहे हैं। इन मैचों में खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन का आकलन किया जा रहा है। कोच मोहम्मद आमिर और कपिल पांडेय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं।मोहम्मद आमिर ने बताया कि इस बार स्टेट ट्रॉफी टी-20 प्रारूप में आयोजित होनी है। ऐसे में खिलाड़ियों की वास्तविक क्षमतता और इस प्रारूप के अनुरूप प्रदर्शन परखने के लिए अभ्यास के बजाय प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबले कराए जा रहे हैं। 26 नवंबर तक होने वाले मैचों में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यूपी की टीम में जगह मिलेगी।

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कानपुर। उत्तर प्रदेश अंडर-23 पुरुष क्रिकेट टीम के चयन के लिए ग्रीनपार्क स्टेडियम में खिलाड़ियों की परीक्षा ली जा रही है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिशन (यूपीसीए) ने प्रदेश के 30 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित कर टी-20 मुकाबलों के जरिये उनकी क्षमता परखने की प्रक्रिया शुरू की है। 26 नवंबर तक चलने वाले इन मुकाबलों में प्रदर्शन के आधार पर कटक में होने वाली अंडर-23 ए स्टेट टी-20 ट्रॉफी के लिए प्रदेश की टीम चुनी जाएगी।