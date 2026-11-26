विज्ञापन





उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से एक दिसंबर को असम के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए यूपी टीम तैयार की जा रही है। बुधवार को चयन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन ट्रायल मैच खेले गए। इनमें कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ और आगरा समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बल्लेबाजों ने तेजी से रन जुटाकर अपनी दावेदारी मजबूत की, वहीं गेंदबाजों ने भी विकेट चटकाने के लिए पूरा दमखम लगाया। यूपीसीए की ओर से कोच मो. आमिर और कपिल पांडेय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से आकलन कर रहे हैं।

विज्ञापन

कानपुर। उत्तर प्रदेश की अंडर-23 ए स्टेट क्रिकेट ट्रॉफी के लिए चुनी जाने वाली टीम में जगह बनाने के लिए ग्रीनपार्क में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। स्टेडियम में आयोजित चयन मैचों में बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। टी-20 प्रारूप में खेले गए मैचों में चौकों और छक्कों की बरसात हुई। प्रदेशभर से पहुंचे 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया।