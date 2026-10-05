Kanpur News: राष्ट्रभक्ति केवल नारों तक न रहे सीमित
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:38 AM IST
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कानपुर। एसजीएम इंटरनेशनल स्कूल में भारत विकास परिषद रामकृष्ण शाखा की ओर से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता हुई। यहां छात्रों ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया।
मुख्य अतिथि एमएलसी अरुण पाठक ने कहा कि संस्कारवान, शिक्षित और राष्ट्र के प्रति समर्पित युवा ही सशक्त एवं विकसित भारत की नींव हैं। राष्ट्रभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विचारों और कर्मों में भी दिखनी चाहिए। उन्होंने भारत विकास परिषद की पहल की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत करने का आह्वान किया। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, अजय मेहरोत्रा, अजीत अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि एमएलसी अरुण पाठक ने कहा कि संस्कारवान, शिक्षित और राष्ट्र के प्रति समर्पित युवा ही सशक्त एवं विकसित भारत की नींव हैं। राष्ट्रभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विचारों और कर्मों में भी दिखनी चाहिए। उन्होंने भारत विकास परिषद की पहल की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत करने का आह्वान किया। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, अजय मेहरोत्रा, अजीत अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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