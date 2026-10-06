फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Outstanding teachers honored on World Teachers' Day.

Kanpur News: विश्व शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट शिक्षक सम्मानित

Tue, 06 Oct 2026 02:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Outstanding teachers honored on World Teachers' Day.
कानपुर। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर द इंटरनेशनल सेंटर की ओर से पूर्व कुलपति प्रो. एचएन मिश्रा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार-2026 सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, अध्यापक, चिकित्सा, तकनीकी, प्रबंधन, कृषि और विधि शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गुणवंत सिंह कोठारी, ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वीके कटियार, डॉ. उमेश पालीवाल, शोभा दास, नरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी मुरालीलाल अग्रवाल, शेफाली राज और आईआईटी कानपुर की प्रोग्राम मैनेजर दीपिका अग्रवाल, शैलेन्द्र द्विवेदी, कृष्णकान्त दीक्षित, नीरज कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed