Kanpur News: विश्व शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट शिक्षक सम्मानित
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:48 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:48 AM IST
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कानपुर। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर द इंटरनेशनल सेंटर की ओर से पूर्व कुलपति प्रो. एचएन मिश्रा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार-2026 सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, अध्यापक, चिकित्सा, तकनीकी, प्रबंधन, कृषि और विधि शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गुणवंत सिंह कोठारी, ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वीके कटियार, डॉ. उमेश पालीवाल, शोभा दास, नरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी मुरालीलाल अग्रवाल, शेफाली राज और आईआईटी कानपुर की प्रोग्राम मैनेजर दीपिका अग्रवाल, शैलेन्द्र द्विवेदी, कृष्णकान्त दीक्षित, नीरज कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे।
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गुणवंत सिंह कोठारी, ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वीके कटियार, डॉ. उमेश पालीवाल, शोभा दास, नरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी मुरालीलाल अग्रवाल, शेफाली राज और आईआईटी कानपुर की प्रोग्राम मैनेजर दीपिका अग्रवाल, शैलेन्द्र द्विवेदी, कृष्णकान्त दीक्षित, नीरज कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे।
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