उरई: शमशान घाट का रास्ता खराब होने पर बवाल, शव सड़क पर रख लगाया जाम, एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण

उरई जिले में कोंच कस्बे के नागेपुरा गांव में शमशान घाट तक जाने का रास्ता खराब होने से नाराज ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर खेड़ा पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने रास्ते की समस्या को लेकर नाराजगी जताते हुए मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग की।

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ग्रामीणों के हंगामे से मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट तक जाने का रास्ता खराब होने से अंतिम संस्कार के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। वे मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों के हंगामे से मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट तक जाने का रास्ता खराब होने से अंतिम संस्कार के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। वे मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है।

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