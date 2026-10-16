फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Orai Uproar over poor condition of  path to cremation ground villagers place body on road blocking traffic

उरई: शमशान घाट का रास्ता खराब होने पर बवाल, शव सड़क पर रख लगाया जाम, एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण

Fri, 16 Oct 2026 01:02 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 PM IST
सार

Orai News: कोंच कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नागेपुरा गांव में शमशान घाट तक जाने वाला रास्ता बदहाल होने से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते की खस्ताहाली के कारण अंतिम संस्कार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

विज्ञापन
Orai Uproar over poor condition of  path to cremation ground villagers place body on road blocking traffic
शव सड़क पर रख ग्रामीणों ने लगाया जाम - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उरई जिले में कोंच कस्बे के नागेपुरा गांव में शमशान घाट तक जाने का रास्ता खराब होने से नाराज ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर खेड़ा पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने रास्ते की समस्या को लेकर नाराजगी जताते हुए मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग की।

विज्ञापन



विज्ञापन



ग्रामीणों के हंगामे से मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट तक जाने का रास्ता खराब होने से अंतिम संस्कार के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। वे मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed