उरई: शमशान घाट का रास्ता खराब होने पर बवाल, शव सड़क पर रख लगाया जाम, एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 PM IST
सार
Orai News: कोंच कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नागेपुरा गांव में शमशान घाट तक जाने वाला रास्ता बदहाल होने से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते की खस्ताहाली के कारण अंतिम संस्कार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन
विस्तार
उरई जिले में कोंच कस्बे के नागेपुरा गांव में शमशान घाट तक जाने का रास्ता खराब होने से नाराज ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर खेड़ा पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने रास्ते की समस्या को लेकर नाराजगी जताते हुए मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रामीणों के हंगामे से मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट तक जाने का रास्ता खराब होने से अंतिम संस्कार के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। वे मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है।
विज्ञापन