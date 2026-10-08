उरई: एक ही रात में दो घरों को खंगाला, 25 लाख के जेवरात व नकदी पार, सीओ बोले- पुलिस टीम गठित, जल्द होगा खुलासा

उरई जिले में रामपुरा थाना क्षेत्र के भैलावली गांव में चोरों ने बुधवार रात एक के बाद एक दो घरों को निशाना बनाकर करीब 20 से 25 लाख रुपये के जेवरात और नकदी पार कर दी। सुबह घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घरों का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।

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पुलिस के अनुसार, रामवीर पाल और कृष्णा उर्फ नीतू यादव के घर में चोर घुसे। दोनों घरों से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी हुई है। परिजनों के मुताबिक चोरी गए सामान की कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपये है। थाना प्रभारी कृष्ण पाल सरोज और सिद्धपुरा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।