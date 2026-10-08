उरई: एक ही रात में दो घरों को खंगाला, 25 लाख के जेवरात व नकदी पार, सीओ बोले- पुलिस टीम गठित, जल्द होगा खुलासा
Orai News: रामपुरा थाना क्षेत्र स्थित भैलावली गांव में बुधवार रात चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक के बाद एक दो घरों को अपना निशाना बनाया। चोर दोनों मकानों के ताले तोड़कर करीब 20 से 25 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी समेटकर रफूचक्कर हो गए।
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उरई जिले में रामपुरा थाना क्षेत्र के भैलावली गांव में चोरों ने बुधवार रात एक के बाद एक दो घरों को निशाना बनाकर करीब 20 से 25 लाख रुपये के जेवरात और नकदी पार कर दी। सुबह घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घरों का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस के अनुसार, रामवीर पाल और कृष्णा उर्फ नीतू यादव के घर में चोर घुसे। दोनों घरों से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी हुई है। परिजनों के मुताबिक चोरी गए सामान की कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपये है। थाना प्रभारी कृष्ण पाल सरोज और सिद्धपुरा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
सीओ बोले- जल्द होगा खुलासा
फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस टीम चोरों की तलाश में जुटी है। एक ही रात दो घरों में बड़ी चोरी होने से ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सीओ अंबुज यादव का कहना है कि जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।