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बीती 16 नवंबर को राधिका अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई थी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि दो लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बिल्डर मोहित तिवारी समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस कमिश्नर ने 63 ऐसे बिल्डरों की सूची जारी की थी जिनकी शहर में कई इमारतें मानकों की अनदेखी कर तैयार की गई हैं। हादसे के खतरे के बाद भी इन इमारतों में सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। फीलखाना पुलिस ने बताया कि इमारतों के सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर नोटिस जारी करना शुरू किया जाएगा।उधर, दूसरी ओर राधिका अपार्टमेंट में अभी भी पुलिस का ताला लगा हुआ है। ऐसे में जिनके फ्लैट अपार्टमेंट में हैं वो या तो किसी रिश्तेदार के यहां रहने को मजबूर हैं या फिर किराये का कमरा लेकर गुजर-बसर कर रहे हैं। मामले में फरार आरोपी शफीक, मन्नू रहमान, प्यारे खान व सरबजीत का भी पुलिस को सुराग नहीं मिल रहा है। एसीपी का कहना है कि पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। शफीक और प्यारे का सुराग भी मिला है। जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी।