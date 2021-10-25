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प्रधान निधि कटियार ने मुख्यमंत्री प्रथम पुरस्कार योजना से मिली 10 लाख रुपये की धनराशि से वर्ष 2024-2025 में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल की यादगार में मिनी गेस्ट हाउस का निर्माण कराया था। इसमें गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह समारोह होने थे लेकिन देखरेख के अभाव में गांव के कुछ किसानों ने परिसर में खुली धान सुखाने व बरामदे में धान की बोरियां जमा कर रखी है।इससे गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी समारोह आयोजित करने के लिए महंगे दामों पर गेस्ट हाउस बुक कराने पड़ रहे हैं। गांव की प्रधान निधि कटियार ने बताया कि कुछ किसानों द्वारा मिनी गेस्ट हाउस के बरामदे में बोरी रखने व परिसर में धान सुखाने की जानकारी मिली है। जल्द ही धान की बोरियां हटवा दी जाएगी। बीडीओ संदलपुर संदीप कुमार ने बताया उन्हें जानकारी नहीं है। संबंधित सचिव को जांच कर बोरियां हटवाने के निर्देश दिए है।