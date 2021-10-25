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राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को 91 मरीज इलाज व जांच के लिए पहुंचे। इनमें 28 लोगों की खून के सैंपल लिए गए। 10 लोगों की जांच में वायरल बुखार की पुष्टि हुई। जबकि दो लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अधिक रही। इसके अलावा खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज चिकित्सकों के पास पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण कर दवाइयां दी। चिकित्सक डॉ. सना कौसर ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान वायरल संक्रमण तेजी से फैल सकता है। ऐसे में लोगों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और जरूरत होने पर मास्क का प्रयोग करें। हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोते रहें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।.........................बच्चे और वृद्ध हो रहे ज्यादा प्रभावितबदलते मौसम का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर पड़ रहा है। सलेमपुर सीएचसी के चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आरपी सागर ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कमजोर होने के कारण बच्चे और वृद्ध इस वायरल संक्रमण की चपेट में सबसे अधिक आ रहे हैं। खासबरा गांव के फैय्याज अली अपने 11 साल के बेटे के साथ अस्पताल पहुंचे। फैय्याज ने बताया कि बुखार उतरने के बाद भी कमजोरी और बदन दर्द की शिकायत बनी हुई है। इसी तरह अन्य मरीजों ने भी समस्याएं बताईं।........................डेंगू-मलेरिया का भ्रम लेकिन राहत की बात वायरलअस्पताल आने वाले अधिकांश मरीज बुखार और शरीर में तेज दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि लक्षणों की समानता के कारण भ्रम जरूर हो रहा है। जांच में ज्यादातर मामले गंभीर वायरल फीवर के ही सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को दो बुखार पीड़ित मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं समय पर जांच कराएं और चिकित्सक की सलाह से ही दवा लें। वायरल ठीक होने में चार से पांच दिन ले रहा है।