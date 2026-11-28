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यूपीसीए ने टीम के चयन के लिए ग्रीनपार्क स्टेडियम में चार दिवसीय ट्रायल कैंप आयोजित किया था। प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का टीम में चयन किया गया। शुक्रवार को हुए टी-20 मुकाबलों में चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों की फिटनेस, फील्डिंग और तकनीकी दक्षता का आकलन किया। कैंप में कोच मोहम्मद आमिर, शशिकांत खांडेकर और कपिल पांडेय की देखरेख में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई।आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रह चुके प्रशांतवीर अब अंडर-23 टीम की अगुवाई करेंगे। यूपी की टीम एक दिसंबर से कटक में शुरू होने वाली प्रतियोगिता में उतरेगी। टीम अपने अभियान का आगाज असम के खिलाफ मुकाबले से करेगी।टीम में ये खिलाड़ी शामिलसहारनपुर के प्रशांतवीर (कप्तान) व वंश, गाजियाबाद के आराध्य यादव (उपकप्तान), भव्य गोयल, स्वास्तिक, आयुष चौधरी, अक्श सिंघल, तनय सिंह, मुरादाबाद के आर्यन चौधरी, अक्षु बजवा, लखनऊ से अजीत वर्मा व नमन तिवारी, रायबरेली के हिमांशु सिंह, आगरा के दीपक राजपूत, फतेहपुर के कार्तिक यादव, वाराणसी के शुभम गौतम, मैनपुरी के रिषभ राजपूत, जीबीनगर के अक्षय दुबे, गोरखपुर के सिद्धांत निषाद व बुलंदशहर के रवि सैनी को टीम में स्थान मिला है।