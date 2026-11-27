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करनखेड़ा गांव में तेंदुए ने मंगलवार को 10 ग्रामीणों को घायल दिया था। सूचना पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। उसने माैके पर जाकर खोजबीन की। बुधवार को पिंजड़ा लगाया गया था। बृहस्पतिवार को एक नया पिंजड़ा करीब 500 मीटर दूर दूसरी दिशा में लगाया गया है। पिंजड़े में शिकार के लिए पिल्ला भी रखा गया इसके बावजूद तेंदुआ पास नहीं आया। वन विभाग की टीम ने आशंका जताई है कि तेंदुआ अब गांव से 10 से 20 किलोमीटर दूर जंगल की ओर निकल गया है।रेंजर अनिल सिंह ने बताया कि तेंदुआ लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। इसलिए शुक्रवार को पिंजड़े की लोकेशन फिर से बदली जाएगी और बड़े दायरे में अभियान चलाया जाएगा।बच्चे घरों में कैद, अकेले नहीं निकल रहे ग्रामीणग्रामीणों में भय व्याप्त है। लोग घरों से अकेले नहीं निकल रहे हैं। बच्चों को घरों के अंदर सुरक्षित रखा जा रहा है और पालतू जानवरों के छोटे बच्चों को भी अंदर बांधा जा रहा है। गुलाब, गेंदा और सब्जियों की फसल खराब होने और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए किसान मजबूरी में झुंड बनाकर खेतों में जा रहे हैं। गांव में सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं।