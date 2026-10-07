खास खबर: ‘न रास्ता, न बिजली और न पानी’, पांच साल से स्कूल नहीं गए बच्चे, मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा एकलव्य नगर

औरैया जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से महज 100 मीटर दूर नौरी के पास बसा एकलव्य नगर पांच साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं की राह देख रहा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के उद्देश्य से यहां 91 पट्टे जारी किए थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव में इनमें से केवल 30 परिवार ही यहां रहने का साहस जुटा पाए हैं। बस्ती की कुल आबादी करीब 400 है। इनमें करीब 100 बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों से स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। एकलव्य नगर एक्सप्रेस-वे से भले ही महज 100 मीटर दूर हो।

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लेकिन मुख्य मार्ग से सीधा और सुगम संपर्क न होने के कारण ग्रामीणों को औरैया आने-जाने के लिए करीब 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। रोजमर्रा के कामकाज, जरूरी सामान की खरीदारी और अन्य जरूरतों के लिए यह दूरी ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश के मौसम में समस्या और गंभीर हो जाती है। थोड़ी सी बारिश होते ही पूरी बस्ती जलमग्न होकर तालाब में तब्दील हो जाती है। इससे आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने में भी परेशानी होती है।