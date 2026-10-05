Kanpur News: राज्य स्तरीय बैडमिंटन में नीर और कुहू बने चैंपियन

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पुरुष युगल में उन्नाव के अर्चित सिन्हा और लखीमपुर खीरी के शिवम वर्मा की जोड़ी ने आगरा के आयुष अग्रवाल और दक्ष गौतम को हराकर खिताब जीता। महिला युगल में हापुड़ की रिद्धि भारद्वाज व नोएडा की श्रुति चौहान ने वाराणसी की नेहा पाल व उन्नाव की विभूति सिन्हा को 15-4, 15-5 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में वाराणसी के अभ्यांश सिंह व रिधिमा सिंह ने सोनभद्र के अश्मित सिंह व हापुड़ के रिद्धि भारद्वाज को 15-9, 15-9 से मात दी। मुख्य अतिथि जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य, एमएलसी अरुण पाठक, चेयरमैन मनोज पांडेय, डॉ. गुंजन पांडेय और संजीव दीक्षित ने विजेताओं को सम्मानित किया। कानपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. एके अग्रवाल, उपाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह, सचिव डीपी सिंह, महीप सक्सेना, सौरभ श्रीवास्तव, केशव द्विवेदी, आशीष कुमार गौड़, आशुतोष सत्यम झा, इरशाद अहमद समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।