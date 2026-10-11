फर्रुखाबाद में नवरात्र: देवी मंदिरों में दर्शन को उमड़ी भीड़, लगी भक्तों की लंबी कतारें, गूंजे भजन और जयकारे

फर्रुखाबाद जिले में नवरात्र के पहले दिन रविवार को शहर के देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दर्शन-पूजन के लिए पहुंचने लगी। शहर के प्रसिद्ध गुरुगांव देवी मंदिर, मठिया देवी मंदिर, भोलेपुर में दुर्गा देवी मंदिर और फतेहगढ़ स्थित भारत माता मंदिर में सुबह चार बजे से ही भक्तों का तांता लग गया।

विज्ञापन



पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की गई। महिलाओं ने व्रत रखकर मां की आरती की और सुख-समृद्धि की कामना की। गुरुगांव देवी मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ रही। यहां महिलाओं और बच्चों की लंबी लाइन लगी रही। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पहले दिन कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू हुआ।