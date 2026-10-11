कैसे हुआ ये कमाल?: मां ने 14 माह की बेटी को दूसरी मंजिल से फेंका, फिर खुद कूदी; महिला की मौत, बच्ची बची जिंदा

यूपी के कानपुर स्थित गुजैनी थानाक्षेत्र के मर्दनपुर में शादी की तीसरी सालगिरह पर जिस घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां कुछ ही घंटों बाद चीख-पुकार मच गई। बड़ी बहन के घर छोड़कर जाने से आहत महिला अपनी 14 माह की बेटी को लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंचीं और उसे नीचे फेंक दिया। नीचे मौजूद पति ने बच्ची को हाथों में थामकर उसकी जान बचा ली, लेकिन इसके तुरंत बाद रोशनी ने भी छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल रोशनी ने दो दिन इलाज के बाद नौ अक्तूबर की रात हैलट में दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।

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