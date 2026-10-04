फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Modern techniques taught to players at Taekwondo seminar

Kanpur News: ताइक्वांडो सेमिनार में खिलाड़ियों को सिखाईं आधुनिक तकनीकें

Sun, 04 Oct 2026 01:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Modern techniques taught to players at Taekwondo seminar
कानपुर। एचएल स्पोर्ट्स ग्रुप और एचएल ताइक्वांडो क्लब की ओर से गोपालनगर स्थित हॉल में दो दिवसीय इंटरनेशनल ताइक्वांडो सेमिनार-2026 का आयोजन हुआ। इसमें दक्षिण कोरिया से आए मास्टर वानयॉन्ग ली ने खिलाड़ियों को ताइक्वांडो की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को स्पारिंग, पूमसे और सेल्फ डिफेंस की तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास कराया। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी तकनीक, अभ्यास और खेल कौशल की जानकारी दी गई। कोच आकाश तिवारी के नेतृत्व में आयोजित सेमिनार में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में एचएल स्पोर्ट्स ग्रुप के निदेशक राज वर्मा और संजय कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed