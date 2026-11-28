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करीब एक घंटे चली बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं और मजबूत कानून व्यवस्था को जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जन-जन तक पहुंचाएं। विधायक बूथ अध्यक्षों से निरंतर संपर्क और जनता से सीधा संवाद करें। इसके बाद सुबह 9:30 बजे चारों जिलों के जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों, विस्तार की बैठक हुई। कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 युवा, 100 महिला और 50 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की विशेष टीम तैयार करें। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी, प्रदेश मंत्री अनिल यादव, कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष राम किशोर साहू, क्षेत्रीय महामंत्री आनंद सिंह आदि प्रमुख नेता मौजूद रहे।

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कानपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने शहर में प्रवास के दूसरे दिन सुबह आठ बजे महानगर उत्तर, दक्षिण, ग्रामीण और कानपुर देहात की सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ बैठक की। धर्मपाल सिंह ने मतदाता जोड़ो अभियान को संगठन का महत्वपूर्ण अभियान बताया। इसमें सभी विधायकों से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा। साथ ही मतदाताओं से सीधे संवाद करने के लिए कहा।