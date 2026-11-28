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संगठन के संरक्षक हरिशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि विगत कुछ दिनों से शासन और प्रशासन की ओर से डायग्नोस्टिक व पैथोलॉजी सेंटरों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा सेंटर संचालकों से जुड़ी अन्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इन सभी विषयों पर विचार-विमर्श व विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ ही सदस्यों से सुझाव और विचार लिए जाएंगे, ताकि समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की ओर से आगे की रणनीति तय की जाएगी। (संवाद)

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कानपुर देहात। जिले में डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी सेंटरों के लगातार हो रहे निरीक्षण और संचालकों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर रजिस्टर्ड संगठन पैथोलॉजी की बैठक 29 नवंबर (रविवार) को होगी। बैठक दोपहर दो बजे अकबरपुर-माती रोड पर जिला अस्पताल के समीप अजय डायग्नोस्टिक सेंटर में होगी।