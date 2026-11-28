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उन्होंने कहा कि सरकार और उद्यमियों के संयुक्त प्रयास से चमड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। इसके लिए नई लेदर पॉलिसी लाई गई है। इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रखी गई है, जिसे घटाकर पांच करोड़ करने का सुझाव उद्यमियों ने दिया है। इस पर विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ एक-दो दिन में चर्चा की जाएगी। शहर के उद्यमी और निर्यातक चाहें तो चमड़ा उद्योग के विकास के लिए आईआईटी कानपुर का सहयोग भी लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री प्रदेश के हर क्षेत्र को अग्रणी बनाना चाहते हैं।कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि कानपुर की पहचान चमड़ा उद्योग से है। इसे और विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार और उद्यमियों के साझा प्रयास से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आने वाले समय में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है। प्रदेश में निवेश करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। परिषद के उपाध्यक्ष मुख्तारुल अमीन ने कहा कि निर्यातक और उद्यमी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मौजूदा समय में चमड़ा उद्योग के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यह आगे बढ़ रहा है। दुनिया के कई देशों में कानपुर, उन्नाव और आगरा में बने चमड़े के उत्पादों की मांग है। उन्होंने सरकार से बेहतर कदम उठाने की उम्मीद की।