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लघु उद्योग भारती सम्मेलन: सांसद बोले- शहर से चलेगी कानपुर मेल, जल्द होगी घोषणा, ये समस्याएं भी होगीं दूर

Sun, 11 Oct 2026 02:02 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 11 Oct 2026 02:02 PM IST
सार

Kanpur News: होटल लैंडमार्क में रविवार को आयोजित लघु उद्योग भारती के उद्यमी सम्मेलन में सांसद रमेश अवस्थी ने शहर के विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि कानपुर मेल नाम से नई ट्रेन शुरू होगी और अनवरगंज-मंडाना एलिवेटेड ट्रैक का शिलान्यास नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

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Laghu Udyog Bharati Conference in Kanpur MP says Kanpur Mail will run from the city announcement coming soon
लघु उद्योग भारती की वार्षिक सभा और उद्यमी सम्मेलन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में लघु उद्योग भारती कानपुर संभाग की वार्षिक सभा और उद्यमी सम्मेलन रविवार को होटल लैंडमार्क में आयोजित हुआ। सम्मेलन में कानपुर संभाग के 300 से अधिक उद्यमियों ने आसानपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि शहर और प्रदेश विकसित होंगे, तो देश विकसित होगा।

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कानपुर मेल के नाम से जल्द ही नई ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही  बुलेट ट्रेन शहर से होकर गुजरेगी। साथी शहर की पहचान ग्रीन पार्क स्टेडियम का निर्माण भी नवंबर से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले मां नवंबर में अनवरगंज से माना तक के एलिवेटेड काम का शिलान्यास करेंगे।

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आत्मनिर्भर भारत एवं लोकल फॉर वोकल पर विस्तृत प्रकाश डाला
उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि दादानगर पनकी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में सीवर लाइन की जो समस्या है उसे जल्दी दूर कराया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेठ मुरारी लाल अग्रवाल ने की। कानपुर नगर ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की एमएसएमई हितैषी योजनाओं, आत्मनिर्भर भारत एवं लोकल फॉर वोकल पर विस्तृत प्रकाश डाला।

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ये लोग रहे मौजूद
इस अवसर पर सदीप अवस्थी (अध्यक्ष) अंकुर अंशवानी (महामंत्री) लाडली प्रसाद गुप्ता, हरेंद्र मूरुजानी अमन पह सदीय अरोड़ा, अनुराग मालवीय, सलिल गुप्ता, सुबोध प्रहलादकर प्रेरणा वर्मा (अध्यक्षा महिला इकाई) डॉ. सुभाषिनी शिवहरे खा (सचिव, महिला इकाई), संजय गुप्ता, हिमाणु सिंह, अजय गुप्ता, सुशील मोहन टाकरी श्रवण कुमार अग्रवाल, अनुज गुप्ता, राधा कृष्ण गुप्ता, पुनीत गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं उद्यमी नए उपस्थित रहे।

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