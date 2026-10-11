लघु उद्योग भारती सम्मेलन: सांसद बोले- शहर से चलेगी कानपुर मेल, जल्द होगी घोषणा, ये समस्याएं भी होगीं दूर

कानपुर में लघु उद्योग भारती कानपुर संभाग की वार्षिक सभा और उद्यमी सम्मेलन रविवार को होटल लैंडमार्क में आयोजित हुआ। सम्मेलन में कानपुर संभाग के 300 से अधिक उद्यमियों ने आसानपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि शहर और प्रदेश विकसित होंगे, तो देश विकसित होगा।

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कानपुर मेल के नाम से जल्द ही नई ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बुलेट ट्रेन शहर से होकर गुजरेगी। साथी शहर की पहचान ग्रीन पार्क स्टेडियम का निर्माण भी नवंबर से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले मां नवंबर में अनवरगंज से माना तक के एलिवेटेड काम का शिलान्यास करेंगे।