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कोहना थाना प्रभारी मनीष सिंह चौहान ने बताया कि फिलहाल नाबालिग चालक को नोटिस देकर छोड़ा गया है। लाइसेंस न मिलने पर पिता शरीब सिद्दीकी को आरोपी बनाया जाएगा। बेटे की उम्र के लिए स्कूल के प्रिंसिपल के बयान और अन्य दस्तावेजों की जांच कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जांच के बाद मामले में और धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी। नाबालिग रविवार सुबह अन्य साथियों के साथ एक्सयूवी से बैराज पर घूमने निकला था। इसी दौरान हादसा हो गया था। मामले में कार के नंबर चालक पर प्राथमिकी दर्ज है। विज्ञापन

कोहना थाना प्रभारी मनीष सिंह चौहान ने बताया कि फिलहाल नाबालिग चालक को नोटिस देकर छोड़ा गया है। लाइसेंस न मिलने पर पिता शरीब सिद्दीकी को आरोपी बनाया जाएगा। बेटे की उम्र के लिए स्कूल के प्रिंसिपल के बयान और अन्य दस्तावेजों की जांच कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जांच के बाद मामले में और धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी। नाबालिग रविवार सुबह अन्य साथियों के साथ एक्सयूवी से बैराज पर घूमने निकला था। इसी दौरान हादसा हो गया था। मामले में कार के नंबर चालक पर प्राथमिकी दर्ज है।

कानपुर। गंगा बैराज पर मेघनपुरवा गांव के पास रविवार सुबह एक्सयूवी से घिसटकर जान गंवाने वाले भटपुरवा रामदयालखेड़ा निवासी रामनरेश की हादसे में 18 पसलियां टूटी मिली हैं। शव के पोस्टमार्टम के दौरान इसकी पुष्टि हुई। सबसे गंभीर चोट सीने और पेट के ऊपरी हिस्से पर थी। सीने के बीच की हड्डी भी टूटी मिली। इसके अलावा माथे, चेहरे और हाथ पैर में रगड़ से चोटें मिलीं। आंतरिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई। वहीं, दूसरे घायल शंकरपुर सराय निवासी मुन्नीलाल की हालत स्थिर है।