कानपुर में बिल्हौर के अरौल थाना क्षेत्र में कार्तिक मास के पावन पर्व पर मंगलवार को नानामऊ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर व सुबह से ही गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने और पूजा-अर्चना करने के लिए दूर-दराज के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया।

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पवित्र गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। हाथों में बेलपत्र, फूल, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री लेकर श्रद्धालु मंदिर में भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए। इस दौरान हर-हर गंगे और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा घाट परिसर भक्तिमय बना रहा।