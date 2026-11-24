कानपुर कार्तिक पूर्णिमा: हर-हर महादेव के गूंजे जयकारे, नानामऊ घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पुलिस मुस्तैद
Kanpur News: बिल्हौर में अरौल स्थित नानामऊ गंगा घाट पर कार्तिक मास के पावन पर्व पर मंगलवार सुबह से ही गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पवित्र स्नान के पश्चात श्रद्धालु बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री के साथ कतारबद्ध होकर भगवान शिव की आराधना करते नजर आए।
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कानपुर में बिल्हौर के अरौल थाना क्षेत्र में कार्तिक मास के पावन पर्व पर मंगलवार को नानामऊ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर व सुबह से ही गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने और पूजा-अर्चना करने के लिए दूर-दराज के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया।
पवित्र गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। हाथों में बेलपत्र, फूल, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री लेकर श्रद्धालु मंदिर में भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए। इस दौरान हर-हर गंगे और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा घाट परिसर भक्तिमय बना रहा।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद
घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर पूरी तरह मुस्तैद रहा। पुलिसकर्मी लगातार घाट और मंदिर परिसर के आसपास गश्त कर भीड़ को नियंत्रित करते रहे ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन और स्नान में किसी प्रकार की असुविधा न हो।