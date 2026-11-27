कानपुर की सड़कों पर इन दिनों यमराज लोगों को डराने नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी बचाने उतरे हैं। यातायात माह के 26 दिन पूरे हो चुके हैं और ट्रैफिक पुलिस की महिला सिपाहियों की टीम लगातार शहर के चौराहों और स्कूलों में लोगों को जागरूक कर रही है। हेलमेट, सीट बेल्ट से लेकर नशे में ड्राइविंग तक, हर लापरवाही पर यमराज अपने अंदाज में चेतावनी दे रहे हैं।

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कभी शायरी तो कभी गाने और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कानपुर की महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रही हैं। इस अभियान में यमराज भी शामिल हैं, जो बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी, नाबालिगों के वाहन चलाने और शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को अपने अनोखे अंदाज में समझा रहे हैं।