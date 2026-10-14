कानपुर: नियम हुए सख्त तो चोरी-छिपे बना रहे पान मसाला, रिश्तेदारों के मकानों में लगाईं अवैध इकाइयां, पढ़ें डिटेल

सरकार की कड़ी निगरानी और नए करों के प्रभाव से बचने के लिए ब्रांडेड पान मसाला कंपनियों ने नया पैंतरा अपना लिया है। अब वह अपनी इकाइयों को पूरी क्षमता से नहीं चला रही हैं। उत्पादन कम कर दिया है। रिश्तेदारों के मकानों के कमरों में इकाइयां लगाई जा रही हैं। चोरी-छिपे चलने वाली इन इकाइयों को पैकिंग मशीन के साथ ही अलग-अलग प्रकार का कच्चा माल भी कंपनियों की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

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एक फरवरी से पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी के साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकर तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था। इन उपायों से उत्पाद महंगे हो गए हैं। साथ ही पैकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। दरअसल, शहर में कुछ दिनों पहले कर विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी। इसमें कई नामी कंपनियों के पान मसाला रैपर और बड़े पैमाने पर कच्चा माल पकड़ा गया था।