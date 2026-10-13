कानपुर: बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद उपचुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी, मैदान में हैं सात प्रत्याशी
Kanpur News: बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह से मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
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कानपुर के बिठूर नगर पंचायत में रिक्त चल रहे अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार सुबह से उपचुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान की शुरुआत के साथ ही विभिन्न पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं।
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।जानकारी के अनुसार, मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ध्रुव नगर स्थित मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया।
संवेदनशील बूथों पर विशेष नजर
इस उपचुनाव में कुल सात उम्मीदवार अध्यक्ष पद की दौड़ में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और संवेदनशील बूथों पर विशेष नजर रखी जा रही है।