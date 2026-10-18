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कानपुर: रामलीला और दशहरा मेला के चलते परेड की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन, डायवर्जन लागू

Sun, 18 Oct 2026 11:50 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 18 Oct 2026 11:50 PM IST
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Kanpur: Vehicles will not be able to head towards Parade due to Ramlila and Dussehra fair
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
परेड में रामलीला और दशहरा मेला के आयोजन के चलते होने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने डायवर्जन लागू किया है। मंगलवार शाम पांच बजे से लालइमली चौराहे से कोई भी वाहन कारसेट परेड की तरफ नही जा सकेंगे। ये वाहन लालइमली चौराहा से सिल्वर्टन तिराहा से होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। वहीं, एमजी कॉलेज चौराहा से कोई भी वाहन कारसेट व नवीन मार्केट की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये वाहन सिल्वर्टन तिराहा, ग्रीन पार्क चौराहा होते हुए अपने गंतव्य जा सकेंगे। बडा चौराहा से आने वाले वाहन परेड की तरफ न जाकर, मेस्टन रोड, मूलगंज चौराहा होते हुए जाएंगे।
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चेतना चौराहा से आने वाले वाहन व्यायामशाला, मेघदूत तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। मेघदूत तिराहा से वाहन वीआईपी रोड सरसैया घाट होते हुए जाएंगे। यतीमखाना चौराहा से वाहन लालइमली चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे। म्योरमील की तरफ से कोई भी वाहन कारसेट की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन एमजी कॉलेज चौराहा या भार्गव हॉस्पिटल होते हुए जा सकेंगे। लैंडमार्क तिराहे से कोई भी वाहन परेड की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन बड़ा चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
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गिलिस बाजार चौराहा/कोतवाली से कोई भी वाहन परेड की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन बड़ा चौराहा या मूलगंज चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। मूलगंज चौराहे से कोई भी वाहन सद्भावना चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन बड़ा चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
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पार्किंग व्यवस्था
क्रिस्टल पार्किंग परेड चौराहा।
चेतना चौराहा से सरसैया घाट चौराहा की बीच पार्किंग
नगर निगम इंटर कॉलेज के पास पार्किंग।
एमजी कॉलेज चौराहे के पास खाली मिल की जमीन पर पार्किंग।
उर्सला अस्पताल रोड के किनारे।
जीआईसी कॉलेज में पार्किंग।
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