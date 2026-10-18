कानपुर: नवाचार में विवि को मिली चार स्टार रेटिंग, शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन सेल ने दिए 79.38 प्रतिशत अंक

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विश्वविद्यालय की ओर से कुल 93 गतिविधियां प्रस्तुत की गई थीं। इनमें से 90 गतिविधियों को मूल्यांकन में स्वीकृति मिली। रिपोर्ट के अनुसार नवाचार गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए 80 प्रतिशत और सहभागिता के लिए 20 प्रतिशत अंक निर्धारित थे। गतिविधियों के प्रदर्शन में विश्वविद्यालय को 74.67 और सहभागिता में 4.71 अंक मिले। दोनों को मिलाकर कुल स्कोर 79.38 रहा।शिक्षा मंत्रालय का इनोवेशन सेल उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों में नए विचारों, रचनात्मक सोच, उद्यमिता और समस्या के व्यावहारिक समाधान की क्षमता विकसित करना है। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने शिक्षकों, विद्यार्थियों, छात्र समन्वयकों और आईआईसी टीम को बधाई दी।