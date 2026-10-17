कानपुर स्पोर्ट्स: अंडर-15 क्रिकेट खिलाड़ियों को मिले टिप्स, संजीव मेहरोत्रा ने साउथ मैदान पर दिए जीत के मंत्र
Kanpur News: केसीए की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रशिक्षण शिविर के तहत शनिवार को कानपुर साउथ मैदान पर युवा खिलाड़ियों को विशेष कोचिंग दी गई। प्रशिक्षक संजीव मेहरोत्रा ने खिलाड़ियों को बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों, फील्डिंग, कैचिंग और स्ट्रेचिंग के गुर सिखाए।
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कानपुर के उभरते हुए युवा क्रिकेटरों को तराशने के लिए कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी है। शनिवार को कानपुर साउथ मैदान पर आयोजित शिविर में युवा खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराया गया। मुख्य प्रशिक्षक ने खिलाड़ियों को बल्लेबाजी के तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ मैच के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपाय बताए।
प्रशिक्षक संजीव मेहरोत्रा ने शिविर के दौरान पिछले दिनों खेले गए मुकाबलों की समीक्षा की और खिलाड़ियों द्वारा की गई छोटी-छोटी गलतियों को रेखांकित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को उन कमियों को सुधारने के आसान और प्रभावी उपाय बताए। इसके अलावा, बेहतर स्कोर बनाने और क्रीज पर टिकने के लिए आधुनिक बल्लेबाजी तकनीकों का अभ्यास कराया गया।
फिटनेस और फील्डिंग पर भी जोर
बल्लेबाजी के साथ-साथ शिविर में खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस को भी परखा गया। मैदान पर चुस्त रहने के लिए खिलाड़ियों को फील्डिंग, कैचिंग और स्ट्रेचिंग का विशेष अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षकों का मानना है कि इस तरह के नियमित प्रशिक्षण शिविरों से अंडर-15 स्तर के खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत होने और भविष्य के बड़े मुकाबलों के लिए तैयार होने में काफी मदद मिलेगी।