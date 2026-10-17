कानपुर स्पोर्ट्स: अंडर-15 क्रिकेट खिलाड़ियों को मिले टिप्स, संजीव मेहरोत्रा ने साउथ मैदान पर दिए जीत के मंत्र

कानपुर के उभरते हुए युवा क्रिकेटरों को तराशने के लिए कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी है। शनिवार को कानपुर साउथ मैदान पर आयोजित शिविर में युवा खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराया गया। मुख्य प्रशिक्षक ने खिलाड़ियों को बल्लेबाजी के तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ मैच के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपाय बताए।

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प्रशिक्षक संजीव मेहरोत्रा ने शिविर के दौरान पिछले दिनों खेले गए मुकाबलों की समीक्षा की और खिलाड़ियों द्वारा की गई छोटी-छोटी गलतियों को रेखांकित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को उन कमियों को सुधारने के आसान और प्रभावी उपाय बताए। इसके अलावा, बेहतर स्कोर बनाने और क्रीज पर टिकने के लिए आधुनिक बल्लेबाजी तकनीकों का अभ्यास कराया गया।