फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Under15 cricketers receive tips Sanjeev Mehrotra shares the secret to winning at the South Ground

कानपुर स्पोर्ट्स: अंडर-15 क्रिकेट खिलाड़ियों को मिले टिप्स, संजीव मेहरोत्रा ने साउथ मैदान पर दिए जीत के मंत्र

Sat, 17 Oct 2026 01:50 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 17 Oct 2026 01:50 PM IST
सार

Kanpur News: केसीए की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रशिक्षण शिविर के तहत शनिवार को कानपुर साउथ मैदान पर युवा खिलाड़ियों को विशेष कोचिंग दी गई। प्रशिक्षक संजीव मेहरोत्रा ने खिलाड़ियों को बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों, फील्डिंग, कैचिंग और स्ट्रेचिंग के गुर सिखाए।

विज्ञापन
Kanpur Under15 cricketers receive tips Sanjeev Mehrotra shares the secret to winning at the South Ground
कोच से टिप्स लेते अंडर-15 क्रिकेट खिलाड़ी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के उभरते हुए युवा क्रिकेटरों को तराशने के लिए कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी है। शनिवार को कानपुर साउथ मैदान पर आयोजित शिविर में युवा खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराया गया। मुख्य प्रशिक्षक ने खिलाड़ियों को बल्लेबाजी के तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ मैच के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपाय बताए।

विज्ञापन

प्रशिक्षक संजीव मेहरोत्रा ने शिविर के दौरान पिछले दिनों खेले गए मुकाबलों की समीक्षा की और खिलाड़ियों द्वारा की गई छोटी-छोटी गलतियों को रेखांकित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को उन कमियों को सुधारने के आसान और प्रभावी उपाय बताए। इसके अलावा, बेहतर स्कोर बनाने और क्रीज पर टिकने के लिए आधुनिक बल्लेबाजी तकनीकों का अभ्यास कराया गया।

विज्ञापन
Trending Videos





फिटनेस और फील्डिंग पर भी जोर
बल्लेबाजी के साथ-साथ शिविर में खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस को भी परखा गया। मैदान पर चुस्त रहने के लिए खिलाड़ियों को फील्डिंग, कैचिंग और स्ट्रेचिंग का विशेष अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षकों का मानना है कि इस तरह के नियमित प्रशिक्षण शिविरों से अंडर-15 स्तर के खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत होने और भविष्य के बड़े मुकाबलों के लिए तैयार होने में काफी मदद मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed