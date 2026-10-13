कानपुर: साउथ मैदान पर अंडर-15 क्रिकेट कैंप शुरू, 30 खिलाड़ियों ने किया अभ्यास, मैच व खेल की सीखीं बारीकियां

कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाड़ियों का कैंप मंगलवार को कानपुर साउथ मैदान पर शुरू हुआ। पहले दिन खिलाड़ियों ने चयनकर्ता संजीव जख्मोला की देखरेख में नेट्स पर एक घंटे तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी का कड़ा अभ्यास किया।

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इसके बाद कोच ने खिलाड़ियों को मैच के दौरान रणनीति बनाने, बड़ी पारी खेलने और गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने के गुर बताए। चयनित बल्लेबाजों में राघवेंद्र पाल, देव दुबे, राजवीर मल्होत्रा, विशेष अग्निहोत्री, शिवांश कुमार सिंह, कान्हा भाटिया, विवान गांधी, अभिनव कुमार पाठक, वीर सिंह, वैदिक दीक्षित, शौर्य उपाध्याय और तनुष अवस्थी शामिल हैं।