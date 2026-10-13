कानपुर: साउथ मैदान पर अंडर-15 क्रिकेट कैंप शुरू, 30 खिलाड़ियों ने किया अभ्यास, मैच व खेल की सीखीं बारीकियां
Kanpur News: केसीए की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 चुनिंदा खिलाड़ियों का विशेष अभ्यास कैंप मंगलवार को कानपुर साउथ मैदान पर शुरू हुआ।
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कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाड़ियों का कैंप मंगलवार को कानपुर साउथ मैदान पर शुरू हुआ। पहले दिन खिलाड़ियों ने चयनकर्ता संजीव जख्मोला की देखरेख में नेट्स पर एक घंटे तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी का कड़ा अभ्यास किया।
इसके बाद कोच ने खिलाड़ियों को मैच के दौरान रणनीति बनाने, बड़ी पारी खेलने और गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने के गुर बताए। चयनित बल्लेबाजों में राघवेंद्र पाल, देव दुबे, राजवीर मल्होत्रा, विशेष अग्निहोत्री, शिवांश कुमार सिंह, कान्हा भाटिया, विवान गांधी, अभिनव कुमार पाठक, वीर सिंह, वैदिक दीक्षित, शौर्य उपाध्याय और तनुष अवस्थी शामिल हैं।
गेंदबाजों में ये रहे शामिल
विकेटकीपर के रूप में अयमान पठान और राना अमरेंद्र सिंह को चुना गया है। गेंदबाजों में इशान्त रावल, प्रफुल्ल कश्यप, उत्कर्ष सिंह, चिन्मय गौर, रिशु पाल, अविनाश सिंह, अनित कुमार, समर गौतम, अनन्त कुमार, कौशिक सिंह, मो. हंजला, माधव कौशिक, स्कन्द सेंगर, सजल श्रीवास्तव, अनव त्रिपाठी और राज सिंह शामिल हैं।