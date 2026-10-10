कानपुर: सीए छात्रों का दो दिवसीय महासम्मेलन शुरू, एआई और ऑडिटिंग पर हुआ मंथन, विशेषज्ञों ने दिए जरूरी टिप्स

कानपुर में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अध्ययन बोर्ड संचालन द्वारा केंद्रीय भारत क्षेत्रीय परिषद (सीआईआरसी) और सिकासा के आतिथ्य में दो दिवसीय "सीए छात्रों का महासम्मेलन" आज कानपुर के आईसीएआई भवन, लखनपुर में शुरू हुआ। पहले दिन वित्तीय रिपोर्टिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ऑडिटिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई।

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सम्मेलन के प्रथम दिवस पर ज्ञान चन्द्र मिश्रा, अंकुर गोयल, धवल कोठारी और नितिन गुप्ता ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। दिन के पहले ज्ञान सत्र का विषय "वित्तीय रिपोर्टिंग: आंकड़े जो कहानी बताते हैं!" रहा। इस सत्र में कई शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और मुख्य वक्ता कार्तिक जिंदल ने अपने विचार साझा किए। इसके बाद एक कौशल विकास सत्र आयोजित हुआ, जिसमें आशीष कालरा ने कॅरिअर निर्माण पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।