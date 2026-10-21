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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Two cunning thieves who used to snatch mobile phones as trains slowed down have been nabbed by GRP

कानपुर: ट्रेन के धीमे होते ही उड़ा देते मोबाइल और सामान, जीआरपी के हत्थे चढ़े दो शातिर, कई मुकदमे हैं दर्ज

Wed, 21 Oct 2026 03:25 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 21 Oct 2026 03:25 PM IST
सार

Kanpur News: सेंट्रल स्टेशन के पास ट्रेनों से यात्रियों के मोबाइल व सामान चुराने वाले दो शातिर चोरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल बरामद किए गए हैं।

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Kanpur Two cunning thieves who used to snatch mobile phones as trains slowed down have been nabbed by GRP
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और आउटर पर धीमी होते ही यात्रियों के मोबाइल और सामान पर हाथ साफ करने वाले दो शातिरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दो मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक बाबूपुरवा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह ने बताया कि मंगलवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के हरिशगंज पुल से झकरकटी की ओर जाने वाले रास्ते पर पीपल के पेड़ के नीचे चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा।

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आरोपियों की पहचान बाबूपुरवा निवासी इजहार अली उर्फ लाला उर्फ फैसल (25) और अल्तमस (20) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ट्रेन के धीमे होने पर खिड़की और दरवाजे के पास बैठे यात्रियों के मोबाइल और सामान को निशाना बनाते थे।

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कई मुकदमों में नाम
पुलिस के मुताबिक, इजहार अली के खिलाफ बाबूपुरवा, नौबस्ता और जीआरपी कानपुर सेंट्रल में चोरी, मारपीट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। वह बाबूपुरवा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वहीं, अल्तमस के खिलाफ भी बाबूपुरवा थाने में चोरी समेत दो मुकदमे दर्ज हैं।

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