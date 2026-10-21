कानपुर: ट्रेन के धीमे होते ही उड़ा देते मोबाइल और सामान, जीआरपी के हत्थे चढ़े दो शातिर, कई मुकदमे हैं दर्ज

कानपुर: ट्रेन के धीमे होते ही उड़ा देते मोबाइल और सामान, जीआरपी के हत्थे चढ़े दो शातिर, कई मुकदमे हैं दर्ज
Kanpur News: सेंट्रल स्टेशन के पास ट्रेनों से यात्रियों के मोबाइल व सामान चुराने वाले दो शातिर चोरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल बरामद किए गए हैं।
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कानपुर में ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और आउटर पर धीमी होते ही यात्रियों के मोबाइल और सामान पर हाथ साफ करने वाले दो शातिरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दो मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक बाबूपुरवा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह ने बताया कि मंगलवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के हरिशगंज पुल से झकरकटी की ओर जाने वाले रास्ते पर पीपल के पेड़ के नीचे चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा।
आरोपियों की पहचान बाबूपुरवा निवासी इजहार अली उर्फ लाला उर्फ फैसल (25) और अल्तमस (20) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ट्रेन के धीमे होने पर खिड़की और दरवाजे के पास बैठे यात्रियों के मोबाइल और सामान को निशाना बनाते थे।
कई मुकदमों में नाम
पुलिस के मुताबिक, इजहार अली के खिलाफ बाबूपुरवा, नौबस्ता और जीआरपी कानपुर सेंट्रल में चोरी, मारपीट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। वह बाबूपुरवा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वहीं, अल्तमस के खिलाफ भी बाबूपुरवा थाने में चोरी समेत दो मुकदमे दर्ज हैं।