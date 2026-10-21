कानपुर: ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 21 Oct 2026 10:22 PM IST
सार
गिरोह ट्रांसफार्मर से तेल और तांबे की प्लेट निकालकर आसपास के जिलों में बेचता है। गिरोह में कुल 16 सदस्य हैं।
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विस्तार
सेन पश्चिमपारा पुलिस ने ट्रांसफार्मर से तेल और तांबे की प्लेटें चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान कठोंगर गांव निवासी रामनरेश कुरील, अशोक कुरील और लक्ष्मी लाल कुरील के रूप में हुई। आरोपियों के पास से 111.60 किलो तांबे की प्लेटें, 11 हजार रुपये नकद, तमंचा-कारतूस बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नगवां और कुरियां क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से तेल व तांबा चोरी करने की वारदात कबूली है। गिरोह के 16 सदस्य मिलकर चोरी की वारदात करते हैं।
डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि बिधनू के भारू उपकेंद्र के अवर अभियंता अरविंद कुमार ने नगवां गांव में आठ सितंबर की रात सेनपश्चिम पारा थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिधनू में भी इसी तरह की चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मंगलवार रात आरोपी फिर से चोरी की फिराक में थे। पुलिस ने हाईटेंशन लाइन के पास स्थित खाली प्लाॅट से तीनों को दबोच लिया। उनके दो साथी चिलबिल उर्फ राजेंद्र और बड़कऊ उर्फ नरेश भाग निकले।
पूछताछ में चकेरी के कबाड़ी बबलू को तेल और तांबा बेचने की जानकारी दी है। उसकी तलाश की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि लक्ष्मी लाल पर 30 और अशोक पर 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। अशोक के खिलाफ फतेहपुर, बिधनू और इटावा के चकरनगर से गैंगस्टर में भी कार्रवाई हो चुकी है। रामनरेश पर भी दो मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
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डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि बिधनू के भारू उपकेंद्र के अवर अभियंता अरविंद कुमार ने नगवां गांव में आठ सितंबर की रात सेनपश्चिम पारा थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिधनू में भी इसी तरह की चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मंगलवार रात आरोपी फिर से चोरी की फिराक में थे। पुलिस ने हाईटेंशन लाइन के पास स्थित खाली प्लाॅट से तीनों को दबोच लिया। उनके दो साथी चिलबिल उर्फ राजेंद्र और बड़कऊ उर्फ नरेश भाग निकले।
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पूछताछ में चकेरी के कबाड़ी बबलू को तेल और तांबा बेचने की जानकारी दी है। उसकी तलाश की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि लक्ष्मी लाल पर 30 और अशोक पर 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। अशोक के खिलाफ फतेहपुर, बिधनू और इटावा के चकरनगर से गैंगस्टर में भी कार्रवाई हो चुकी है। रामनरेश पर भी दो मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
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