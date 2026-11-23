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वंदना (14) उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। रविवार शाम बनपुरवा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की और परिजनों को जानकारी दी। सेनपश्चिम पारा थाना प्रभारी मूलचंद्र चौरसिया ने बताया कि किशोरी ने ट्रेन के आगे कूदने की आशंका है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद स्पष्ट होगी।

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सेनपश्चिम पारा क्षेत्र में रविवार शाम ट्रेन के आगे कूदकर किशोरी ने जान दे दी। वह परिवार के साथ बिहार से यहां ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने आई थी। शाम को बाजार जाने की बात कहकर निकली थी। बिहार के नवादा जिले के अकौना केनुआ निवासी प्रमोद कुमार सेनपश्चिम पारा क्षेत्र स्थित अमूल ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। परिवार में पत्नी लता देवी और बच्चे अमोल, लाजो व अमर हैं।