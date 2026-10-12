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कानपुर: छठ पूजा घाट पर स्थापित होगी भगवान सूर्य की प्रतिमा, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया भूमि पूजन

Mon, 12 Oct 2026 09:23 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 12 Oct 2026 09:23 PM IST
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Kanpur: Statue of Lord Sun to be installed at Chhath Puja Ghat
विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया भूमि पूजन - फोटो : अमर उजाला
वार्ड-09 रविदासपुरम छठ पूजा घाट पर सात घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित होगी। इसके लिए सोमवार को गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भूमि पूजन किया। विधायक ने बताया कि इसकी लागत 3.50 लाख से भी ज्यादा है। कार्यक्रम में पार्षद वीरेन चौहान, रविदास पुरम छठ पूजा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह, महामंत्री जेपी गौड़, अनिल सिंह, कोषाध्यक्ष राम लखन यादव, जामवंत उपाध्याय, केएल कुशवाहा, मंजू देवी, संजू देवी, सुनीता सिंह आदि मौजूद रहे।
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