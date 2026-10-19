कानपुर: अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा और नगाड़ा नाइट के आयोजकों में घमासान, स्वरूपनगर थाने में दी तहरीर

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अंजलि ने वीडियो जारी कर बताया कि एयरपोर्ट से होटल, कार्यक्रम स्थल तक अव्यवस्थाओं, दुर्व्यवहार और सुरक्षा में लापरवाही बतरती गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच छोड़ने की वजह ‘कच्चा बादाम’ गाना नहीं, बल्कि असहज करने वाली परिस्थितियां थीं। दोनों पक्षों के आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। स्वरूपनगर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन

अंजलि ने वीडियो जारी कर बताया कि एयरपोर्ट से होटल, कार्यक्रम स्थल तक अव्यवस्थाओं, दुर्व्यवहार और सुरक्षा में लापरवाही बतरती गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच छोड़ने की वजह ‘कच्चा बादाम’ गाना नहीं, बल्कि असहज करने वाली परिस्थितियां थीं। दोनों पक्षों के आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। स्वरूपनगर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मोतीझील स्थित लाजपत भवन में 15 अक्तूबर को आयोजित ‘नगाड़ा नाइट डांडिया’ में अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा के मंच छोड़कर जाने का विवाद गहरा गया है। आयोजकों और अभिनेत्री में घमासान छिड़ गया है। बीते शुक्रवार को आयोजकों ने अंजलि और उनकी मैनेजमेंट टीम के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में तहरीर देकर 15-20 लाख रुपये का नुकसान करने का आरोप लगाया था। उसके जवाब में अभिनेत्री ने भी सोमवार को अपने तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर आयोजकों पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया।

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मंच पर पहुंचने के कुछ देर बाद चली गई थीं अंजलि

आयोजकों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुआ। अंजलि रात 9:52 बजे मंच पर पहुंचीं। ‘कच्चा बादाम’ गाना बजने को लेकर विवाद शुरू हुआ और वह मंच छोड़कर चली गईं। आयोजकों का आरोप है कि इससे कार्यक्रम प्रभावित हुआ। टिकट लेकर आए दर्शकों को निराशा हुई। उन्होंने नुकसान की भरपाई और सोशल मीडिया पर माफी की मांग भी की है।





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