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कानपुर: शुक्लागंज में विशेष मतदाता पुनरीक्षण शिविर, सुबह उमड़ी भीड़ तो दोपहर में सन्नाटा, लेखपाल ने कही ये बात

Sun, 18 Oct 2026 01:53 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 18 Oct 2026 01:53 PM IST
सार

Kanpur News: शुक्लागंज क्षेत्र में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के नगर और ग्रामीण इलाकों में 18 विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर लगाए गए। सुबह के समय शिविरों में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, लेकिन दोपहर होते ही सन्नाटा पसर गया।

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Kanpur Special voter revision camp in Shuklaganj crowds gathered in morning followed by lull in the afternoon
शुक्लागंज में विशेष मतदाता पुनरीक्षण शिविर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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शुक्लागंज में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत शनिवार को नगर व ग्रामीण क्षेत्र के करीब 18 स्थानों पर आठ सुपरवाइजरों की देखरेख में शिविर लगाया गया। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए पंजीकरण कराया गया। 150 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया।

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इसमें युवाओं की संख्या अधिक रही। ज्यादातर शिविरों में सुबह तो भीड़ रही, लेकिन दोपहर 12 बजते ही सन्नाटा छा गया। मतदाता सूची में जिन युवा मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और उनके नाम अभी मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके लिए शासन के निर्देश पर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान 17 और 24 अक्तूबर को चलाया जा रहा है।

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18 स्थानों में लगाए गए शिविर
शनिवार को अभियान के दौरान कर्माबाई स्कूल, द्वारिका मोहनी स्कूल, खैराहा, सर्वाेदय स्कूल चंपापुरवा, राजधानी मार्ग स्थित ओमप्रकाश ज्वालादेवी इंटर कॉलेज, गोपीनाथ चंद्रावती स्कूल, नाथूखेड़ा प्राथमिक स्कूल, पोनीरोड के मंजू कान्वेंट समेत 18 स्थानों में शिविर लगाए गए।

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24 अक्तूबर को पुन: इन्हीं स्थानों पर लगेंगे शिविर
लेखपाल प्रशांत अवस्थी ने बताया कि 24 अक्तूबर को पुन: इन्हीं स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। वहीं, ओमप्रकाश ज्वालादेवी इंटर कॉलेज में लगे शिविर में रहे बीएलओ दोपहर 2:30 बजे ही उठकर चले गए जबकि सभी को चार बजे तक शिविर में बैठने के निर्देश थे।

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