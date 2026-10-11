कानपुर: सपा की जनता हुंकार परिवर्तन रैली, बृजेंद्र यादव बोले- भाजपा, पीडीए समाज का उड़ा रही मखौल, कही ये बात

कानपुर में ‘बिठूर मांगे परिवर्तन अभियान’ के तहत भीतरगांव ब्लॉक के कुड़नी कस्बे में आयोजित जनता हुंकार परिवर्तन रैली में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली समस्या और अवैध खनन के मुद्दे उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए।

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रैली को संबोधित करते हुए सपा वरिष्ठ नेता बृजेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा पीडीए समाज का मखौल उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज को लगातार अपमानित किया जा रहा है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को इसका जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जबकि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम साबित हो रही है।