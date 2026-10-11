फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur SP Janata Hunkar Parivartan Rally Brijendra Yadav stated that BJP is making mockery of PDA community

कानपुर: सपा की जनता हुंकार परिवर्तन रैली, बृजेंद्र यादव बोले- भाजपा, पीडीए समाज का उड़ा रही मखौल, कही ये बात

Sun, 11 Oct 2026 03:43 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 11 Oct 2026 03:43 PM IST
सार

Kanpur News: भीतरगांव ब्लॉक स्थित कुड़नी कस्बे में बिठूर मांगे परिवर्तन अभियान के तहत समाजवादी पार्टी की जनता हुंकार परिवर्तन रैली आयोजित की गई। रैली में सपा के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र यादव समेत अन्य प्रमुख नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल पीडीए समाज का मखौल उड़ा रहा है, जिसका करारा जवाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में देगी।

विज्ञापन
Kanpur SP Janata Hunkar Parivartan Rally Brijendra Yadav stated that BJP is making mockery of PDA community
भीतरगांव ब्लॉक में आयोजित जनता हुंकार परिवर्तन रैली - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में ‘बिठूर मांगे परिवर्तन अभियान’ के तहत भीतरगांव ब्लॉक के कुड़नी कस्बे में आयोजित जनता हुंकार परिवर्तन रैली में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली समस्या और अवैध खनन के मुद्दे उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए।

विज्ञापन

रैली को संबोधित करते हुए सपा वरिष्ठ नेता बृजेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा पीडीए समाज का मखौल उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज को लगातार अपमानित किया जा रहा है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को इसका जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जबकि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम साबित हो रही है।

विज्ञापन
Trending Videos





पार्टी की नीतियों और मुद्दों को जनता के बीच रखा
सपा नेताओं ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा। उनका आरोप था कि डबल इंजन की सरकार आम जनता की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। क्षेत्र में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी विधायक के संरक्षण में खनन माफिया सक्रिय हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। रैली में बिजली की समस्याओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए गए। सपा नेताओं ने परिवर्तन का आह्वान करते हुए पार्टी की नीतियों और मुद्दों को जनता के बीच रखा।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed