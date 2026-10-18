फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Son thrown from a moving train after objecting to his wife’s illicit affair with a police constable

कानपुर: सिपाही और बहू के अवैध संबंधों के विरोध पर बेटे को चलती ट्रेन से फेंका, 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Sun, 18 Oct 2026 11:21 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 18 Oct 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Son thrown from a moving train after objecting to his wife’s illicit affair with a police constable
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
बिठूर में सिपाही और महिला के बीच अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति को ट्रेन से फेंक कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के सुनवाई न करने पर पीड़ित पिता ने बहू, सिपाही समेत 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या, अपहरण, साजिश, मारपीट और धमकी देने की धारा लगाई गई हैं।
विज्ञापन


बिठूर निवासी बुजुर्ग के मुताबिक, उनका बेटा अहमदाबाद की एक डिस्पोजल कंपनी में सेल्स मैनेजर था। आरोप है कि एक दिसंबर 2025 की रात कल्याणपुर में यूपी-112 में तैनात रहा सिपाही राहुल कुमार उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने के बहाने उनके बेटे को घर से ले गया था। इसके बाद उसे श्रमशक्ति एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर ले जाया गया, आरोप है कि शिकोहाबाद क्षेत्र में कटौरा बुजुर्ग के पास चलती ट्रेन से फेंककर उसकी हत्या कर दी। चार दिसंबर को रेलवे ट्रैक के पास बेटे का शव मिला था। आरोप है कि उसकी बहू और सिपाही के बीच अवैध संबंध हो गए थे।
विज्ञापन


 
Trending Videos

बेटे ने जानकारी होने पर विरोध किया था। इसी के बाद दोनों ने मिलकर बेटे की हत्या की साजिश रची। वहीं बेटे की मौत के बाद 18 दिसंबर को कुछ लोग घर पहुंचे और मकान की रजिस्ट्री बहू के नाम करने का दबाव बनाया। विरोध पर पिटाई की। बिठूर थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed