कानपुर: सिपाही और बहू के अवैध संबंधों के विरोध पर बेटे को चलती ट्रेन से फेंका, 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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बिठूर निवासी बुजुर्ग के मुताबिक, उनका बेटा अहमदाबाद की एक डिस्पोजल कंपनी में सेल्स मैनेजर था। आरोप है कि एक दिसंबर 2025 की रात कल्याणपुर में यूपी-112 में तैनात रहा सिपाही राहुल कुमार उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने के बहाने उनके बेटे को घर से ले गया था। इसके बाद उसे श्रमशक्ति एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर ले जाया गया, आरोप है कि शिकोहाबाद क्षेत्र में कटौरा बुजुर्ग के पास चलती ट्रेन से फेंककर उसकी हत्या कर दी। चार दिसंबर को रेलवे ट्रैक के पास बेटे का शव मिला था। आरोप है कि उसकी बहू और सिपाही के बीच अवैध संबंध हो गए थे। विज्ञापन



बिठूर निवासी बुजुर्ग के मुताबिक, उनका बेटा अहमदाबाद की एक डिस्पोजल कंपनी में सेल्स मैनेजर था। आरोप है कि एक दिसंबर 2025 की रात कल्याणपुर में यूपी-112 में तैनात रहा सिपाही राहुल कुमार उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने के बहाने उनके बेटे को घर से ले गया था। इसके बाद उसे श्रमशक्ति एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर ले जाया गया, आरोप है कि शिकोहाबाद क्षेत्र में कटौरा बुजुर्ग के पास चलती ट्रेन से फेंककर उसकी हत्या कर दी। चार दिसंबर को रेलवे ट्रैक के पास बेटे का शव मिला था। आरोप है कि उसकी बहू और सिपाही के बीच अवैध संबंध हो गए थे।

बिठूर में सिपाही और महिला के बीच अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति को ट्रेन से फेंक कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के सुनवाई न करने पर पीड़ित पिता ने बहू, सिपाही समेत 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या, अपहरण, साजिश, मारपीट और धमकी देने की धारा लगाई गई हैं।