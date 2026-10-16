कानपुर: नकली शराब में जेल जाने के बाद कार से गांजा बेचता मिला तस्कर, फुफेरे भाई संग गिरफ्तार

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बिधनू के दहली उजागर गांव में वर्ष 2020 को नकली शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी गई थी। मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत पांच लोगों को जेल भेजा गया था। सामने आया था कि फैक्टरी का असली कर्ताधर्ता कानपुर देहात के कैलई गांव निवासी अंकित सचान है, जो न केवल शराब बनाने के लिए केमिकल सप्लाई करता था, बल्कि नकली शराब में लगाने के लिए असली क्यूआर कोड भी देता था। आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया था।

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बिधनू में नकली शराब बनाने के लिए केमिकल से लेकर क्यूआर कोड तक की सप्लाई करने में जेल जाने वाला आरोपी अब कार से गांजा सप्लाई करता मिला। कल्याणपुर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी अंकित सचान और उसके फुफेरे भाई रतनलाल नगर के वैभव उर्फ लकी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कार में 21 किलो 709 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उड़ीसा, झारखंड से ट्रॉली बैग में गांजा लाकर बेचने की बात सामने आई है।