कानपुर: एक नवंबर से खुलेगा सरैया आरओबी, सफर को लगेंगे पंख, पुल पर पांच मोड़, 30-40 किमी रहेगी गति

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सरैया आरओबी के निर्माण की योजना वर्ष 2016 में तैयार हुई थी। तब 785 मीटर लंबे पुल की अनुमानित लागत करीब 78 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2020 में मंजूरी के बाद निर्माण शुरू हुआ और जून 2023 तक इसे पूरा करना था। यातायात दबाव का अध्ययन करने के बाद पुल को मरहला चौराहे के आगे तक विस्तारित किया गया। इससे लंबाई बढ़कर 1150 मीटर और लागत 150 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। डिजाइन में बदलाव, बजट स्वीकृति और निर्माण संबंधी जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण से काम में देरी हुई। सितंबर 2024 में संशोधित योजना के तहत निर्माण दोबारा शुरू हुआ।अप्रैल 2025 में सेतु निगम मुख्यालय ने करीब 40 करोड़ रुपये का शेष काम साई डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन को सौंपा। इसके बाद दस अधूरे पिलर पूरे कराए गए। पुल के कुल 26 पिलर बनाए गए हैं। रेलवे लाइन के ऊपर करीब 130 मीटर हिस्से में 24 गर्डर स्थापित किए जा चुके हैं। डामरीकरण के पहले चरण में टैक कोट लगाया जाएगा। दूसरे चरण में हॉट मिक्स प्लांट में तैयार बिटुमिनस मिश्रण बिछाया जाएगा। तीसरे चरण में बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी) की परत और चौथे चरण में अंतिम सतही परत तैयार की जाएगी। आरसीसी स्लैब के ऊपर डामर बिछाया जाएगा।