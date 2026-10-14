फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Robbery cash stolen by slitting the bag accused wanted in 17 cases arrested and 50000 recovered

कानपुर: व्यापारी से लूट का खुलासा, बैग काटकर उड़ाई थी रकम, 17 मुकदमों का आरोपी गिरफ्तार, 50 हजार भी बरामद

Wed, 14 Oct 2026 01:19 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 14 Oct 2026 01:19 PM IST
सार

Kanpur News: कलक्टरगंज थाना क्षेत्र में फतेहपुर के व्यापारी मोहम्मद हारुन का ऑटो में बैग काटकर 50 हजार रुपये उड़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पूर्व से 17 मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन
Kanpur Robbery cash stolen by slitting the bag accused wanted in 17 cases arrested and 50000 recovered
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में रेलबाजार से घंटाघर की तरफ ऑटो से आ रहे फतेहपुर के व्यापारी मोहम्मद हारुन का बैग काटकर 50 हजार रुपये उड़ाने वाले आरोपी के खिलाफ पहले से 17 मुकदमे दर्ज हैं। कलक्टरगंज पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 12 घंटे के भीतर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली। आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर रुपये मंदिर के पास छिपाए थे।

विज्ञापन

पुलिस अब दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। सहायक पुलिस आयुक्त कलक्टरगंज आकांक्षा पांडेय ने बताया कि व्यापारी मोहम्मद हारुन के बैग से 50 हजार रुपये चोरी होने के मामले में एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उसने अपने भाई के साथ मिलकर चोरी की रकम मंदिर के पास छिपाने की जानकारी दी।

विज्ञापन
Trending Videos

दूसरे आरोपी की तलाश जारी
पुलिस टीम ने उसकी निशानदेही पर पूरी रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से 17 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके भाई के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली है। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस टीम समेत पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed