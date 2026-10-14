यह होता है निंदा प्रस्ताव

निंदा प्रस्ताव का मतलब नगर निगम के किसी अधिकारी, समिति या किसी विशिष्ट निर्णय के प्रति असहमति, असंतोष और आलोचना व्यक्त करना होता है। जब कार्यकारिणी में निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति या बहुमत से पारित हो जाता है, तो यह निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। यह साबित करता है कि सदन या कार्यकारिणी, अधिकारियों के कामकाज से खुश नहीं है। हालांकि, निंदा प्रस्ताव पारित होने से किसी अधिकारी की नौकरी नहीं जाती और ना ही उसे तुरंत पद छोड़ना पड़ता है, लेकिन इससे अधिकारी पर गंभीर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनता है। नगर निगम में पारित निंदा प्रस्ताव को आगे राज्य सरकार (शासन) को भेजा जा सकता है। इसके आधार पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, तबादला या विभागीय जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। यदि किसी अधिकारी ने कार्यकारिणी या सदन को बिना विश्वास में लिए कोई नीतिगत फैसला लिया है, तो निंदा प्रस्ताव के जरिए उस फैसले को पलटने या निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की सकती है।