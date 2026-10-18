कानपुर: पोस्ट मानसून सक्रियता कर सकती ठंड की शुरुआत, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

अरब सागर में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर कानपुर परिक्षेत्र पर आ सकता है। इससे हल्की ठंड की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि अक्तूबर के आखिरी सप्ताह से रातें हल्की ठंडी होने लगेंगी। 15 नवंबर के बाद से ठंड तेजी से बढ़ेगी।

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