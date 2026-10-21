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कानपुर में सड़क हादसा: बेकाबू ट्रैक्टर ने मेडिकल छात्र को रौंदा, मौके पर हुई मौत

Wed, 21 Oct 2026 09:41 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 21 Oct 2026 09:41 PM IST
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Kanpur: Out-of-control tractor runs over medical student; student dies on the spot
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

कल्याणपुर में बुधवार सुबह दलहन क्रॉसिंग के पास खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रहे मेडिकल के छात्र अमन सिंह (20) को बेकाबू ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने दौड़ाकर चालक को पकड़ पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर में लगी नंबर प्लेट की जांच की तो वह दूसरे वाहन की निकली। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है।

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कानपुर देहात के रसूलाबाद रामपुर तालुका निवासी देवपाल सिंह का बेटा अमन कार्डियोलॉजी के एनेस्थीसिया विभाग का छात्र था। अमन आवास विकास केशवपुरम में बड़े भाई पवन के साथ रहता था। पिता व मां किरन देवी रामपुर में रहते हैं। पवन कल्याणपुर में अस्पताल संचालित करते हैं। पवन के अनुसार अमर बुधवार सुबह करीब सात बजे कार्डियोलॉजी के लिए निकला था। दलहन क्रॉसिंग पार कर सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से आए ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने बताया कि ट्रैक्टर चालक को वाहन समेत पकड़ा गया है। तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी।

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