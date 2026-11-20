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रिजर्व पुलिस लाइंस मैदान पर फाइनल में कानपुर नगर ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 165 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। हरिओम मिश्रा ने 56 रन की नाबाद पारी खेली, जितेंद्र सिंह ने 52 और चैतन्य ने 24 रन का योगदान दिया। नीरू तोमर ने दो विकेट, राहुल मलिक और दीपक यादव को एक-एक विकेट झटका। कानपुर देहात की टीम 15 ओवर में महज 86 रन पर सिमट गई। गोविंद सिंह ने 23, गौरव सहयोग ने 19 और नीरू तोमर ने 14 रन बनाए।देवराज तालन ने चार विकेट, नीरज शाक्य ने तीन और अनिरुद्ध ने दो विकेट चटकाए। नीरज शाक्य को प्लेयर ऑफ द मैच और श्रेष्ठ गेंदबाज, हरिओम मिश्रा को श्रेष्ठ बल्लेबाज और अभिषेक सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। समापन समारोह में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय व अपराध) कानपुर कमिश्नरेट संतोष मिश्रा ने विजेता टीम को चल वैजयंती ट्रॉफी दी।