Kanpur News: कानपुर नगर ने जीती चल वैजयंती ट्रॉफी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:20 AM IST
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कानपुर। 26वीं अंतरजनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कानपुर नगर पुलिस टीम ने कानपुर देहात पुलिस टीम को 79 रन से करारी शिकस्त दी। जीत के साथ ही कानपुर नगर ने चल वैजयंती ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। टीम की जीत में बल्लेबाज हरिओम मिश्रा और गेंदबाज नीरज शाक्य की अहम भूमिका रही।
रिजर्व पुलिस लाइंस मैदान पर फाइनल में कानपुर नगर ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 165 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। हरिओम मिश्रा ने 56 रन की नाबाद पारी खेली, जितेंद्र सिंह ने 52 और चैतन्य ने 24 रन का योगदान दिया। नीरू तोमर ने दो विकेट, राहुल मलिक और दीपक यादव को एक-एक विकेट झटका। कानपुर देहात की टीम 15 ओवर में महज 86 रन पर सिमट गई। गोविंद सिंह ने 23, गौरव सहयोग ने 19 और नीरू तोमर ने 14 रन बनाए।
देवराज तालन ने चार विकेट, नीरज शाक्य ने तीन और अनिरुद्ध ने दो विकेट चटकाए। नीरज शाक्य को प्लेयर ऑफ द मैच और श्रेष्ठ गेंदबाज, हरिओम मिश्रा को श्रेष्ठ बल्लेबाज और अभिषेक सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। समापन समारोह में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय व अपराध) कानपुर कमिश्नरेट संतोष मिश्रा ने विजेता टीम को चल वैजयंती ट्रॉफी दी।
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रिजर्व पुलिस लाइंस मैदान पर फाइनल में कानपुर नगर ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 165 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। हरिओम मिश्रा ने 56 रन की नाबाद पारी खेली, जितेंद्र सिंह ने 52 और चैतन्य ने 24 रन का योगदान दिया। नीरू तोमर ने दो विकेट, राहुल मलिक और दीपक यादव को एक-एक विकेट झटका। कानपुर देहात की टीम 15 ओवर में महज 86 रन पर सिमट गई। गोविंद सिंह ने 23, गौरव सहयोग ने 19 और नीरू तोमर ने 14 रन बनाए।
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देवराज तालन ने चार विकेट, नीरज शाक्य ने तीन और अनिरुद्ध ने दो विकेट चटकाए। नीरज शाक्य को प्लेयर ऑफ द मैच और श्रेष्ठ गेंदबाज, हरिओम मिश्रा को श्रेष्ठ बल्लेबाज और अभिषेक सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। समापन समारोह में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय व अपराध) कानपुर कमिश्नरेट संतोष मिश्रा ने विजेता टीम को चल वैजयंती ट्रॉफी दी।
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